«Вы послали 40 солдат в Гренландию. Зачем?» Зеленский после встречи с Трампом разнес европейцев и пригрозил российскому флоту

Зеленский раскритиковал Европу из-за Гренландии и заявил о помощи Украины

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на пресс-конференции в Давосе в четверг, 22 января. Он обвинил европейских союзников в том, что они не могут себя защищать. Как сообщил украинский лидер, он указывал на эту проблему еще год назад, но ничего не изменилось.

Зеленский проводит мысль, что европейцам нужно создавать свою армию, но без помощи Украины они этого сделать не смогут, пишет «Страна». «Вокруг Гренландии ходят российские корабли. Но европейцы ничего с ними делать не смогут. А мы можем», — передает издание слова Зеленского.

Президент Украины Владимир Зеленский в Давосе Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Украинский лидер также сообщил, что о Европу никто не будет вытирать ноги, если она будет с Украиной.

Зеленский осудил Европу из-за ситуации с Гренландией

Политик также прокомментировал стратегию Европы по кризису с Гренландией. Он назвал ее несостоятельной и заявил, что она исходит из расчета, что президент США Дональд Трамп просто забудет об этой теме.

Кроме того, президент Украины раскритиковал военные способности европейцев. «Вы послали 40 солдат в Гренландию. Зачем? Что вы этим хотите сказать? Что вы хотите этим сказать России, Китаю, Дании?» — публикует его заявление «Страна».

При этом ранее украинский лидер отмечал, что Украина не будет посылать войска в Гренландию, даже если Дания обратится с такой просьбой. По его словам, республике самой необходимы бойцы на фронте, где наблюдается дефицит личного состава.

Зеленский встретился с Трампом

22 января в рамках Всемирного экономического форума в Давосе прошли переговоры Зеленского с Трампом. Встреча, которую украинский лидер назвал продуктивной и содержательной, продлилась один час.

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Давосе Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout via Reuters

По мнению главы Белого дома, встреча была удачной. Он также сообщил о послании президенту России Владимиру Путину с призывом к скорому завершению конфликта.

Во время выступления на пресс-конференции Зеленский заявил, что дипломатические документы, устанавливающие рамки окончания конфликта России и Украины, практически готовы. «И Россия должна тоже быть готова», — сказал он.

Зеленский анонсировал встречу России, США и Украины

Украинский президент также анонсировал встречу в Объединенных Арабских Эмиратах, которая начнется в пятницу, 23 января, и продлится два дня. В ней примут участие Россия, США и Украина.

Позднее издание «Страна» сообщило, что со стороны Киева будет секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров, руководитель фракции Верховной Рады «Слуга народа» Давид Арахамия, глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), замглавы офиса президента Сергей Кислица и начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, комментируя возможную встречу представителей трех стран, оценил причастность к этому США. По его словам, Вашингтон добился большого прогресса в урегулировании конфликта между Россией и Украиной. Он также добавил, что разрешение украинского кризиса оказалось «самым сложным» из всех войн, которые удалось завершить американскому лидеру.