Эксперт Шурыгин: СВО завершится, если обрушится украинский фронт

Специальная военная операция (СВО) завершится не за столом переговоров, а только тогда, когда обрушится украинский фронт. С таким прогнозом выступил эксперт Владислав Шурыгин после встречи президента России Владимира Путина в Кремле со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.

Шурыгин отметил, что общение российского лидера с «гонцами» ни к чему не привело.

«Отчет (помощника Путина — Юрия — прим. «Ленты.ру») Ушакова в глухой ночи о состоявшемся приеме гонцов лишний раз подтвердил неплохо понятное и так: уходить, откуда им много раз было сказано, хохлы не желают и еще много что из числа наших требований выполнять не желают», — пояснил эксперт в посте.

По мнению Шурыгина, контактные группы продолжат контактировать. «Хохлы будут продолжать изощренно издеваться над главным паном, попрошайничать перед любым папуасом и пытаться убить любого русского», — уверен он.

Специалист предположил, что к завершению конфликт придет, только если «сколлапсирует» либо украинский фронт, либо тыл.

Ранее военкор Александр Коц после встречи Путина с Уиткоффом заявил об отмене договорнячка.

Переговоры Путина и Уиткоффа прошли днем ранее, 22 января, за закрытыми дверьми Кремля и продлились 3,5 часа. Помощник президента России пояснил, что во время общения был фокус на контактах США с Украиной. В ходе встречи с Уиткоффом Путин заявил о готовности Москвы направить в бюджет Совета мира Трампа один миллиард долларов из замороженных российских активов.