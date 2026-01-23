Реклама

03:16, 23 января 2026Из жизни

Вооруженные мужчины в масках похитили модель OnlyFans

В Мексике вооруженные мужчины похитили модель Николь Пардо Молину
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: @lanicholette

В Мексике трое вооруженных мужчин похитили 20-летнюю модель Николь Пардо Молину. Об этом сообщает издание New York Post.

Инцидент произошел во вторник, 20 января, у торгового центра в городе Кульякан — столице мексиканского штата Синалоа. Люди в масках подъехали к автомобилю Молины на белой Toyota Corolla и затолкали ее на заднее сиденье. Девушка попыталась вырваться, но нападавшие силой усадили ее в машину и скрылись.

Молина родилась и выросла в США. У нее сотни тысяч подписчиков в соцсетях и OnlyFans. Она также открыла ювелирный бизнес и купила магазин одежды в том самом торговом комплексе, у которого ее похитили.

Сиреневый Cybertruck Молины был хорошо известен в Кульякане. Район, где она жила, контролирует группировка Los Mayos — фракция картеля Синалоа, возглавляемая наркобароном Исмаэлем Самбадой. Он упоминался в старых видео девушки, но подтвержденных связей между ней и какой-либо преступной группировкой нет.

Ранее сообщалось, что в Мексике полицейским удалось обнаружить и арестовать лидера крупного наркокартеля Jalisco New Generation Cartel благодаря музыкальному клипу. Видео записали исполнители наркокорридо, выступавшие на ранчо бандита.

