Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:27, 23 января 2026Забота о себеЭксклюзив

Врач предупредил о мучительных последствиях «бессонницы выходного дня»

Сомнолог Новиков: Бессонница выходного дня повышает риск болезней сердца
Наталья Обрядина

Фото: Gladskikh Tatiana / Shutterstock / Fotodom

Врач-сомнолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Максим Новиков рассказал, чем опасна так называемая бессонница выходного дня. О мучительных последствиях этого состояния он поговорил с «Лентой.ру».

Новиков объяснил, что бессонницей выходного дня врачи называют нарушение засыпания или поддержания сна, возникающее преимущественно в нерабочие дни. Часто она связана с резким изменением режима сна и бодрствования, когда в будни человек придерживается жесткого графика, а в выходные ложится позже и спит дольше. Эта привычка, по словам сомнолога, нарушает циркадные ритмы и приводит к трудностям с засыпанием в субботу или воскресенье вечером.

«Хроническое отсутствие качественного сна в выходные ведет к когнитивному снижению, ухудшению настроения, росту риска метаболических нарушений и болезней сердца и сосудов. Особенно уязвимы люди с предрасположенностью к аффективным расстройствам: у них нарушения сна могут запускать депрессивные или тревожные эпизоды», — предупредил специалист.

Материалы по теме:
«Каждый третий россиянин — псих» Как и отчего в России сходят с ума
«Каждый третий россиянин — псих»Как и отчего в России сходят с ума
19 марта 2019
Апатия: причины, симптомы, лечение
Апатия:причины, симптомы, лечение
20 февраля 2024

Он добавил, что клинически бессонница выходного дня проявляется трудностями засыпания, частыми пробуждениями, ранними подъемами, утренней усталостью, раздражительностью и тревожностью. Несмотря на удлинение времени в постели, субъективное ощущение отдыха отсутствует.

Ранее сомнолог Линдси Браунинг рассказала, как бороться с частыми ночными пробуждениями. Она посоветовала не лежать в постели, если не удается снова заснуть в течение более 20 минут.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    У Зеленского рассказали подробности хода переговоров России, Украины и США в ОАЭ

    Путин отправил шефа ГРУ на переговоры с Украиной и США. Чем известен адмирал Костюков

    В России рухнули цены на подержанные авто. Сколько они стоят прямо сейчас

    Опасный кликер атаковал пользователей смартфонов

    Мужчина поехал в Мексику и был найден бездыханным в отеле при загадочных обстоятельствах

    Врач предупредил о мучительных последствиях «бессонницы выходного дня»

    Популярных российских блогеров обокрали в Таиланде

    Стоимость золота подобралась к новой психологической отметке

    Суд вынес решение насмерть придавившим россиянина охранникам

    Россиянин поставил на «Реал» и выиграл почти 6 миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok