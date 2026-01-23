Реклама

17:25, 23 января 2026Забота о себе

Врач предупредил об опасности популярного метода оздоровления

Онколог Ивашков: Детокс-диеты могут привести к серьезным проблемам со здоровьем
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Гоар Авдалян / Unsplash

Онколог Владимир Ивашков предупредил, что детокс-диеты могут привести к серьезным проблемам со здоровьем. Основные опасности этого популярного метода оздоровления он назвал в своем Telegram-канале.

Ивашков обратил внимание, что человеческий организм — это самоочищающаяся система, поэтому никакие детокс-диеты не смогут вывести вредные вещества лучше, чем внутренние органы. Он подчеркнул, что если бы они не утилизировались естественным путем, то люди бы постоянно серьезно болели.

Доктор призвал отказаться от использования различных соков, чаев и голодания в рамках детокс-диет. Первые содержат много сахара и мало клетчатки, вторые ведут к ускоренной потере жидкости и минералов, а отказ от еды грозит проблемами с печенью.

Также Ивашков предупредил, что благодаря этому способу оздоровления невозможно похудеть, как думают многие люди. «Вес уходит за счет потери воды и мышечной массы, а не жира. После окончания детокса вес быстро возвращается. Такие ограничения могут быть опасны: вызывать дефицит витаминов, нарушение электролитного баланса и проблемы с пищеварением», — подытожил специалист.

Ранее научный сотрудник National Geographic Дэн Бюттнер раскрыл секрет долголетия. Так, он посоветовал обзавестись привычкой не перекусывать между приемами пищи.

