Врач высказался о влиянии кофе на артериальное давление

Диетолог Спектор: Кофе не повышает артериальное давление

Врач-диетолог Тим Спектор опроверг популярный миф о влиянии кофе на артериальное давление. Свое мнение он высказал в беседе с изданием The Telegraph.

По словам Спектора, раньше он избегал кофе, поскольку во времена его учебы на медицинском факультете студентам рассказывали, что этот напиток очень вреден. «Раньше существовал миф, что кофе повышает давление. Но теперь мы знаем, что он, наоборот, его снижает», — отметил он.

Более того, по словам диетолога, кофе положительно сказывается на работе кишечника, улучшает концентрацию внимания, повышает настроение и уровень энергии. Кроме того, в этом напитке содержатся полифенолы — вещества, снижающие общее воспаление в организме и защищающие от окислительного стресса, добавил Спектор.

