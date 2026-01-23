Реклама

Россия
17:33, 23 января 2026Россия

ВСУ атаковали столицу российского региона

Губернатор Гладков заявил, что над Белгородом сбили воздушные цели ВСУ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали столицу Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Над Белгородом и Белгородским округом сработала наша система ПВО — сбиты воздушные цели противника», — написал чиновник.

По предварительным данным, отметил глава области, пострадавших нет. Информация о последствиях на земле пока не поступает, добавил Гладков.

В этот же день стало известно, что в Грайвороне Белгородской области россиянин пострадал из-за прилета в частный дом FPV-дрона ВСУ. Пострадавший получил баротравму. Ему оказала помощь прибывшая бригада скорой.

