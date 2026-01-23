ВСУ атаковали столицу российского региона

Губернатор Гладков заявил, что над Белгородом сбили воздушные цели ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали столицу Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Над Белгородом и Белгородским округом сработала наша система ПВО — сбиты воздушные цели противника», — написал чиновник.

По предварительным данным, отметил глава области, пострадавших нет. Информация о последствиях на земле пока не поступает, добавил Гладков.

В этот же день стало известно, что в Грайвороне Белгородской области россиянин пострадал из-за прилета в частный дом FPV-дрона ВСУ. Пострадавший получил баротравму. Ему оказала помощь прибывшая бригада скорой.