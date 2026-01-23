Реклама

Силовые структуры
11:29, 23 января 2026Силовые структуры

Задержание сознательными россиянами вора попало на видео

В Московском метро пассажиры задержали вора и попали на видео
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Москве задержание пассажирами вора на станции метро «Парк культуры» попало на видео. Ролик в своем Telegram-канале публикует «МК».

На кадрах видно, как молодой человек в серой куртке и накинутом на лицо капюшоне выхватывает сумку у пассажирки поезда. Юноша выбежал на платформу, но уйти воришке не удалось, сознательные россияне схватили его, а после передали подоспевшим сотрудникам полиции. Молодому человеку предстоит ответить по уголовное статье.

Ранее МВД показало задержание воров, похитивших аккумуляторные батареи для БПЛА в Батайске.

