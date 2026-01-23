Реклама

Заехавший к напарнику погостить россиянин попал на видео ФСБ

ФСБ показала видео с признанием двух россиян в поджогах в Крыму по заданию Киева
Любовь Ширижик
ФСБ показала оперативное видео задержания двоих россиян, причастных к поджогам на территории Крыма в 2024 и 2025 годах. Запись публикует ТАСС.

На кадрах видны силовики, которые заводят двух мужчин в наручниках в здание ФСБ. На допросе они рассказали, что в 2024 году связались с украинской спецслужбой через мессенджер, от него получали задания. Один из задержанных говорит, что приехал в гости к напарнику и тот поделился с ним информацией, что работает на украинскую разведку. Вместе они проводили диверсии, поджигая релейные шкафы и оборудование на станциях сотовой связи в Сакском и Симферопольском районах Крыма.

За выполнение заданий украинского куратора им обещали вознаграждение. Возбуждены уголовные дела о теракте и прохождении обучения террористической деятельности.

