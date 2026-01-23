Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:01, 23 января 2026Силовые структуры

Двое диверсантов выявлены в Крыму

ФСБ задержала в Крыму двух россиян за диверсии по указанию украинских спецслужб
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Крыму выявили двух диверсантов, которые по указанию украинской спецслужбы в 2024 и 2025 годах совершили поджоги оборудования на железной дороге и станциях сотовой связи. Об этом ТАСС сообщили в центре общественных связей ФСБ России.

Задержанные — двое граждан РФ 1995 года рождения. Они через мессенджер Telegram получили от украинского куратора задание о сборе сведений, касающихся дислокации и передвижениях российских войск и техники на территории полуострова. Также молодые люди передавали противнику информацию об объектах критически важной инфраструктуры и результатах ракетных ударов ВСУ по Крыму.

По данным ФСБ, они причастны к поджогам релейных шкафов на Крымской железной дороге и базовых станций связи в Сакском и Симферопольском районах. В отношении них возбуждены уголовные дела о теракте и прохождении обучения террористической деятельности.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае двух подростков 15 и 16 лет обвинили в диверсии после поджога технических устройств для передачи сотовой связи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Касающийся СВО и российских военных вывод сделали из встречи Путина с Уиткоффом

    Трамп создал Совет мира. Чем России может навредить членство в организации и при чем тут украинский конфликт

    «Трясут попой и сходят с ума». Как девицы из «Трех богатырей» влюбили в себя иностранцев, а их танец стал вирусным

    Названа новая проблема для торговли российской нефтью

    Найдена свидетельница пропажи российского подростка

    Россиянин поставил на два матча Лиги чемпионов и выиграл почти 3 миллиона рублей

    Военный эксперт высказался о продвижении российских войск в приграничье

    Маск запустит продажи роботов Tesla

    Названа причина роста цен на новые машины

    Уехавший в Израиль бывший ведущий Первого канала рассказал о депрессии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok