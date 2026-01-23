Двое диверсантов выявлены в Крыму

ФСБ задержала в Крыму двух россиян за диверсии по указанию украинских спецслужб

В Крыму выявили двух диверсантов, которые по указанию украинской спецслужбы в 2024 и 2025 годах совершили поджоги оборудования на железной дороге и станциях сотовой связи. Об этом ТАСС сообщили в центре общественных связей ФСБ России.

Задержанные — двое граждан РФ 1995 года рождения. Они через мессенджер Telegram получили от украинского куратора задание о сборе сведений, касающихся дислокации и передвижениях российских войск и техники на территории полуострова. Также молодые люди передавали противнику информацию об объектах критически важной инфраструктуры и результатах ракетных ударов ВСУ по Крыму.

По данным ФСБ, они причастны к поджогам релейных шкафов на Крымской железной дороге и базовых станций связи в Сакском и Симферопольском районах. В отношении них возбуждены уголовные дела о теракте и прохождении обучения террористической деятельности.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае двух подростков 15 и 16 лет обвинили в диверсии после поджога технических устройств для передачи сотовой связи.