Бывший СССР
01:21, 23 января 2026Бывший СССР

Зеленский снова не надел галстук на встречу с Трампом

Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский снова не надел галстук на встречу с президентом США Дональдом Трампом. На это обратили внимание «Известия».

Встреча политиков состоялась в рамках Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария). На мероприятие украинский лидер надел черный костюм, однако галстука не было.

Ранее журналист, присутствовавший на встрече украинского и американского президентов в августе 2025 года, сделал комплимент Зеленскому. «Вы выглядите великолепно в этом костюме», — сказал он.

