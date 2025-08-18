Наряд Зеленского на встрече с Трампом оценили

Американский репортер сделал комплимент костюму Зеленского на встрече с Трампом

Американский репортер оценил наряд президента Украины Владимира Зеленского на встрече с Дональдом Трампом в Белом доме. Соответствующий ролик публикует УНИАН.

Присутствующий в кабинете репортер сделал комплимент костюму Зеленского. «Вы выглядите великолепно в этом костюме», — заявил он. При этом отмечается, что этот же журналист возмущался неформальным стилем украинского президента на прошлой встрече политиков, которая состоялась в феврале. «Я бы хотел извиниться за прошлый раз», — подчеркнул он.

«Я хочу сказать то же самое. Зачем ты так напал на него тогда?» — добавил Трамп.

Ранее Зеленский также надел пиджак перед встречей с европейскими лидерами, но проигнорировал дресс-код, пообщавшись в базовой футболке со спецпосланником президента США Китом Келлогом в отеле Hay-Adams в Вашингтоне — через дорогу от Белого дома. До этого украинские чиновники заявляли, что Зеленский появится на встрече с Трампом в пиджаке.