Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:48, 18 августа 2025Ценности

Наряд Зеленского на встрече с Трампом оценили

Американский репортер сделал комплимент костюму Зеленского на встрече с Трампом
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Alexander Drago / Reuters

Американский репортер оценил наряд президента Украины Владимира Зеленского на встрече с Дональдом Трампом в Белом доме. Соответствующий ролик публикует УНИАН.

Присутствующий в кабинете репортер сделал комплимент костюму Зеленского. «Вы выглядите великолепно в этом костюме», — заявил он. При этом отмечается, что этот же журналист возмущался неформальным стилем украинского президента на прошлой встрече политиков, которая состоялась в феврале. «Я бы хотел извиниться за прошлый раз», — подчеркнул он.

Материалы по теме:
«Делай, что хочешь, мне не страшно» В исламском мире женщин продолжают карать за одежду. Кто остановит эту жестокость?
«Делай, что хочешь, мне не страшно»В исламском мире женщин продолжают карать за одежду. Кто остановит эту жестокость?
19 октября 2022
«Классическая американская красавица» Из учительницы в первую леди США: чем известна жена Джо Байдена и почему все боготворят ее стиль
«Классическая американская красавица»Из учительницы в первую леди США: чем известна жена Джо Байдена и почему все боготворят ее стиль
10 ноября 2020

«Я хочу сказать то же самое. Зачем ты так напал на него тогда?» — добавил Трамп.

Ранее Зеленский также надел пиджак перед встречей с европейскими лидерами, но проигнорировал дресс-код, пообщавшись в базовой футболке со спецпосланником президента США Китом Келлогом в отеле Hay-Adams в Вашингтоне — через дорогу от Белого дома. До этого украинские чиновники заявляли, что Зеленский появится на встрече с Трампом в пиджаке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп объявил о звонке Путину

    Зеленский высмеял пристыдившего его за внешний вид журналиста

    Стало известно о необычном способе Трампа надавить на Зеленского

    Трамп высказался о прекращении огня для мира на Украине

    Один европейский лидер не приехал на встречу с Зеленским

    Зеленский рассказал о проблемах с закупкой оружия у США

    Сына принцессы официально обвинили в четырех изнасилованиях

    В Раде предложили изменить границы Украины

    Трамп призвал к встрече с участием Путина и Зеленского

    В феврале Зеленского пристыдили за наряд в Белом доме. Как он оделся на встречу с Трампом на этот раз?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости