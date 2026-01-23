Реклама

Зеленского поторопили вернуться в Киев во время выступления в Давосе

Ведущий поторопил Зеленского вернуться в Киев во время его выступления в Давосе
Александра Синицына
Фото: Denis Balibouse / Reuters

Президента Украины Владимира Зеленского поторопили вернуться в Киев во время его выступления на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. Трансляция пресс-конференции доступна на YouTube-канале офиса украинского лидера.

«Может быть, последний вопрос, потому что я знаю, что вам тоже нужно возвращаться в Киев», — сказал ведущий Зеленскому.

В ответ президент Украины уточнил, не считает ли его собеседник неинтересным общение с ним. Ведущий поспешил оправдаться, что просто увидел, как люди за спиной у Зеленского начали показывать на часы.

Ранее в ходе пресс-конференции глава Украины раскритиковал Европу. По его словам, европейские страны до сих пор не знают, как себя защитить.

