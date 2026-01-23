Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:22, 23 января 2026Ценности

Жена Петросяна взяла на Мальдивы коллекцию обуви за сотни тысяч рублей

Жена Петросяна Брухунова взяла на Мальдивы коллекцию обуви за сотни тысяч рублей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @bruhunova

Жена российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова взяла на отдых коллекцию обуви за сотни тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

36-летняя блогерша отправилась на Мальдивы. Она продемонстрировала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) местные пейзажи и интерьер водной виллы с личным бассейном.

Также избранница артиста похвасталась шлепанцами и балетками люксовых брендов, в том числе Chanel, Hermes и Dior. Совокупная стоимость данных предметов гардероба составляет около 570 тысяч рублей, отмечает Telegram-канал.

В октябре 2025 года сообщалось, что Брухунова потратила около миллиона рублей на круиз на теплоходе премиум-класса из Москвы в Плес.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Донбасс в обмен на деньги». В Италии раскрыли детали сделки по Украине и назвали уступку, которая «может стать фатальной»

    В России рухнули цены на подержанные авто. Сколько они стоят прямо сейчас

    Кошельки россиян оказались под ударом

    В Польше назвали ошибкой отказ Варшавы направлять войска на Украину

    Отец найденного в Красноярске подростка рассказал об отношениях с сыном

    Проникший в дом семьи принца Уильяма преступник рассказал о причинах своего поступка

    В России признана нежелательной деятельность европейской криптобиржи

    Стало известно о тысячах замерзающих в окружении в Константиновке бойцах ВСУ

    На Украине предъявили новые обвинения Сальдо

    Раскрыто неожиданное влияние дневного сна на мозг

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok