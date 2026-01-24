14-летнюю российскую теннисистку отстранили за недостойное поведение

Федерация настольного тенниса отстранила спортсменку за недостойное поведение

Федерация настольного тенниса России дисквалифицировала 14-летнюю спортсменку на три месяца за недостойное поведение на тренировочных сборах. Об этом сообщают материалы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Спортивно-дисциплинарная комиссия (СДК) федерации рассмотрела обращение и видеозаписи, которые, по мнению одного из ее членов, наносят ущерб репутации вида спорта и позорят честь сборной России.

Решение вступило в силу с 21 января: прямое отстранение на три месяца плюс условная дисквалификация на полгода.

В 2024 году Российский фигурист Иван Десятов, выступающий за США в танцах на льду, был временно отстранен от соревнований. Такое решение принял Американский центр безопасности спорта (US Center for SafeSport). Оно связано с «обвинением в ненадлежащем поведении».