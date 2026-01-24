Реклама

18:46, 24 января 2026Спорт

18-летнюю российскую самбистку нашли мертвой

В Воронеже обнаружили тело пропавшей 18-летней самбистки Лалалчкиной
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Скриншот: LizaAlert

В Воронеже обнаружили тело 18-летней российской самбистки Александры Лалалчкиной, пропавшей два дня назад. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По информации источника, спортсменка исчезла 22 января после того, как села в темно-синий Mercedes--— после этого ее никто не видел. Родители, обеспокоенные пропажей дочери, обратились за помощью к волонтерам.

Сегодня тело нашли в Придонском микрорайоне. Следствие установит, была ли смерть насильственной, — подробности инцидента выясняются.

17 января бывшего футболиста московского «Локомотива» Артура Шамрина нашли мертвым в Липецке. Спортсмен скончался на 56-м году жизни. Отмечается, что Шамрин в пятницу 16 января вышел на прогулку и не вернулся, всю ночь его искали волонтеры поисково-спасательного отряда.

