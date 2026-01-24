Реклама

Аварийные отключения света ввели в трех регионах Украины

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Аварийные отключения электроэнергии ввели в трех регионах Украины. Об этом со ссылкой на местные энергокомпании сообщает УНИАН.

Агентство отмечает, что речь идет об Одесской, Днепропетровской и Черновицкой областях.

Ранее вице-премьер Украины Алексей Кулеба сообщил, что в Киеве и Чернигове без света остались более 1,2 миллиона человек.

До этого глава украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко назвал энергетическую ситуацию в стране катастрофической. По его словам, люди получают электричество на три-четыре часа, после чего оно снова пропадает на 10-15 часов.

