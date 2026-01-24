Реклама

20:14, 24 января 2026Россия

Блогер обманул поклонников Лолиты

«112»: Блогер продавал несуществующие билеты на концерты звезд в Самаре
Геннадий Сходненский
Геннадий Сходненский (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Самарский блогер Александр обманул поклонников Лолиты и других артистов, пообещав продать им несуществующие билеты на концерты звезд. Предположительно, от его действий пострадали десятки человек, пишет Telegram-канал «112».

По словам одного из пострадавших, блогер в своих соцсетях продает билеты на концерты звезд со скидкой. Александр утверждает, что пригласительные достаются ему по бартеру, поэтому он продает их за половину стоимости.

Даниил купил билеты на концерт Лолиты, но после сделки выяснилось, что их нет. Александр обещал вернуть деньги, однако, судя по приложенным скриншотам переписки, он неоднократно переносил срок возврата.

По словам Даниила, есть десятки людей, которые также заплатили за билеты Александру, но не попали на выступления. Он добавил, что блогер возвращал средства только тем, кто обращался к правоохранителям.

Как пишет канал, сейчас продавец открыл сбор на похороны родственника. Этим он объясняет невозможность возврата денег.

Ранее в январе прокуратура Амурской области сообщила, что житель Благовещенска захотел сделать ремонт в коттедже и лишился миллионов рублей. Недобросовестный ремонтник выманил 11 миллионов рублей якобы на закупку материалов.

    Обсудить
