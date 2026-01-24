Реклама

Бывший канцлер ФРГ признал упадок ЕС

Экс-канцлер Германии Шредер: ЕС постепенно теряет международное значение
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Европейский союз (ЕС) постепенно теряет международное значение и превращается в незначительного игрока в мировой политике. Такое мнение выразил бывший канцлер Германии Герхард Шредер в статье Berliner Zeitung.

«Европейский союз со своим нынешним курсом теряет международное значение», — сказано в сообщении.

Он указал, что ослабление позиций ЕС связано сразу с несколькими факторами. Среди них переговоры США и России по Украине без участия Брюсселя, рост влияния стран БРИКС и ШОС, совокупное население которых превышает половину населения планеты, а также общее смещение экономической и технологической динамики с Запада на Восток.

Ранее Шредер призвал предпочесть путь мира, свободы и взаимодействия, а не военной эскалации. «В политике мы должны прежде всего стремиться к укреплению мира, свободы и сотрудничества, а не создавать новые образы врагов», — подчеркнул он.

