В Госдуме рассказали о способе увеличить размер маткапитала в 2026 году

Якубовский: После 1 февраля семьи в России получат проиндексированный маткапитал

Российские семьи, которые обратятся за получением сертификата на материнский капитал после 1 февраля, получат проиндексированную сумму, даже если ребенок родился раньше этой даты, сообщил депутат Госдумы Александр Якубовский. Об этом пишет РИА Новости.

Он объяснил, как увеличить размер маткапитала в 2026 году. Политик напомнил, что размер маткапитала определяется не датой рождения ребенка, а датой обращения семьи за сертификатом.

«Поэтому если семья обращается за сертификатом уже после этой даты, применяется проиндексированный размер выплаты, даже если ребенок родился ранее», — подчеркнул Якубовский.

Ранее сообщалось, что в России 1 февраля пройдет индексация материнского капитала на 6,8 процента.