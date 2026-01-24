Реклама

22:39, 24 января 2026Бывший СССР

Киевляне отреагировали на включение света песней на русском языке

Киевляне станцевали под песню Сердючки после включения света в городе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Жители одного из жилых комплексов Киева отреагировали на восстановление энергоснабжения. Об этом сообщает издание «Труха Киев».

Киевляне вышли во двор, разделись по пояс и начали танцевать под песню на русском языке. В качестве музыкального сопровождения они выбрали трек «Все будет хорошо» Андрея Данилко, известного как Верка Сердючка. «Так можно и до выключения света к утру», — поиронизировал канал.

Ранее вице-премьер Украины Алексей Кулеба сообщил, что в Киеве и Чернигове без света остались более 1,2 миллиона человек.

До этого глава украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко назвал энергетическую ситуацию в стране катастрофической. По его словам, люди получают электричество на три-четыре часа, после чего оно снова пропадает на 10-15 часов.

