Китай сократил импорт российских сладостей

РИА Новости: Китай почти вдвое сократил импорт сладостей из России в 2025-м

Китай сократил импорт шоколада, выпечки и других сладостей из России почти вдвое в прошлом году. Он достиг минимума за восемь лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на китайскую статистическую службу.

Общий объем поставок российских сладостей в Китай за 2025 год составил чуть более 47 миллионов долларов. Это в 1,85 раза меньше, чем в 2024-м. Подобный показатель стал минимальным с 2017 года.

В прошлом году Китай чаще импортировал шоколад — стоимость поставок составила 26,8 миллиона долларов. За год объемы упали в 2,4 раза. Импорт мучных кондитерских изделий сократился на 6 процентов — в Поднебесную поставили продукции на 18 миллионов долларов. Поставки кондитерских изделий из сахара сократились на четверть по сравнению с уровнем 2024 года.

В списке крупнейших поставщиков шоколада в Китай Россия опустилась на 9-е место с 3-го. Сейчас в лидирующую тройку входят Италия, Швейцария и Бельгия. Лидерами по поставкам сладостей из сахара стали США, Таиланд и Япония. Россия занимает 18-ю строчку в этом рейтинге. Больше всего мучного в Китай прибыло из Индонезии, Италии и Южной Кореи. Россия по уровню поставок находится на 12-й позиции.

Ранее в январе стало известно, что по итогам 2025 года Пекин свел к минимуму импорт российских стали и железа.