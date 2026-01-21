Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:03, 21 января 2026Экономика

Ключевой партнер Москвы свел к минимуму импорт железа из России

Статслужба КНР: Поставки стали и железа из России упали до семилетнего минимума
Кирилл Луцюк

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

По итогам 2025 года Китай свел к минимуму импорт российских стали и железа. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на статистическую службу КНР.

Оказалось, что Россия поставила в Китай черных металлов и изделий из них на 292,4 миллиона долларов. В годовом выражении сокращение оценивается в 20,6 процента. Достигнутый результат оказался самым низким с 2018 года.

Как следствие, в рейтинге основных поставщиков черных металлов на китайский рынок Россия переместилась на 12 место. Первые пять позиций заняли Индонезия (17,61 миллиарда долларов), Япония (2,79 миллиарда), Южная Корея (1,86 миллиарда), Бразилия (1,71 миллиарда) и Казахстан (1,32 миллиарда).

По итогам прошлого года общие доходы российских аграриев от продажи пшеницы в Китай снизились в 6,3 раза. В 2025 году Китай купил российской пшеницы на 13,8 миллиона долларов. Больше всего пшеницы он приобрел у Канады.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп рассказал о применении секретного оружия США

    Max уже стал обязательным для россиян. В каких сферах жизни без него не обойтись

    Тест на знание советских мультфильмов. Хорошо ли вы помните классику

    Самообеспеченность России молоком оценили

    Трамп назвал США причиной существования Канады

    В Латвии вместо выступления россиян на Олимпиаде решили транслировать рекламу

    Гоблин похвалил Бузову и назвал ее умной

    Трамп снова не выговорил название Азербайджана

    Трамп заявил о значении США для планеты

    Трамп собрался встретиться в Давосе с не приехавшим туда Зеленским

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok