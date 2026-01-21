Ключевой партнер Москвы свел к минимуму импорт железа из России

Статслужба КНР: Поставки стали и железа из России упали до семилетнего минимума

По итогам 2025 года Китай свел к минимуму импорт российских стали и железа. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на статистическую службу КНР.

Оказалось, что Россия поставила в Китай черных металлов и изделий из них на 292,4 миллиона долларов. В годовом выражении сокращение оценивается в 20,6 процента. Достигнутый результат оказался самым низким с 2018 года.

Как следствие, в рейтинге основных поставщиков черных металлов на китайский рынок Россия переместилась на 12 место. Первые пять позиций заняли Индонезия (17,61 миллиарда долларов), Япония (2,79 миллиарда), Южная Корея (1,86 миллиарда), Бразилия (1,71 миллиарда) и Казахстан (1,32 миллиарда).

По итогам прошлого года общие доходы российских аграриев от продажи пшеницы в Китай снизились в 6,3 раза. В 2025 году Китай купил российской пшеницы на 13,8 миллиона долларов. Больше всего пшеницы он приобрел у Канады.