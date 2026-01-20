Реклама

Экономика
14:54, 20 января 2026Экономика

Китай охладел к российской пшенице

ГТУ КНР: Импорт пшеницы из России снизился более чем в шесть раз
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В 2025 году Китай купил российской пшеницы на 13,8 миллиона долларов. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.

Достигнутый результат оказался в 6,3 раза ниже того, который фиксировали по итогам 2024 года, когда речь шла о сумме в 87,3 миллиона. Кроме того, если в ноябре закупки составляли 4,6 миллиона долларов, то в декабре они упали до 2,5 миллиона.

Отмечается, что больше всего пшеницы Китай в 2025 году купил у Канады — на 821,1 миллиона долларов. Поставки из Австралии достигли 290,7 миллиона долларов.

Кроме того, упали поставки в Китай и российского ячменя. В 2024 году они оценивались в 177,1 миллиона долларов, а в 2025 уже в 111,2 миллиона.

В декабре сообщалось, что доходы России от поставок пшеницы в Китай сократились с 86,5 миллиона до 11,3 миллиона долларов. Как следствие, РФ серьезно отстала от Канады, которая стала крупнейшим экспортером этой агрокультуры в КНР.

Также есть данные, что экспорт основных видов российских зерновых культур упал на 17,6 процента.

