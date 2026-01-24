Реклама

10:38, 24 января 2026

Кофеманам назвали безопасную для здоровья дозу напитка в день

Наталья Обрядина

Фото: Pheelings media / Shutterstock / Fotodom

Гастроэнтеролог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Сергей Лопатин назвал кофеманам максимальную дозу напитка, которую можно выпивать за день без вреда для здоровья. На эту тему он поговорил с «Лентой.ру».

«Максимальная суточная доза кофеина в сутки для взрослого человека составляет 400 миллиграммов, что равняется примерно шести чашкам эспрессо или двум-трем большим кружкам американо или капучино. Такой точки зрения придерживаются международные и российские организации в сфере здравоохранения и санитарно-эпидемиологического контроля, в том числе ВОЗ и Роспотребнадзор РФ», — рассказал Лопатин.

Специалист призвал учитывать, что 400 миллиграммов кофеина — это безопасная доза для здорового человека. По его словам, ограничить потребление кофе следует при бессоннице, тревожных расстройствах, тяжелых формах гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний, гастритах и язвенной болезни. Также эта норма в два раза ниже для беременных женщин.

Кроме того, как отметил Лопатин, стоит иметь в виду, что концентрация кофеина в готовом напитке зависит от целого ряда факторов, включая сорт зерен. Например, в 100 граммах арабики содержится примерно 1-1,5 грамма кофеина, а в 100 граммах робусты его может быть уже 2–3 грамма. Значение имеет также способ приготовления и объем порции. По словам специалиста, фильтр-кофе или приготовленный в турке напиток может иметь более высокую концентрацию кофеина, чем американо или эспрессо.

Ранее стало известно, что кофе является защитником от болезней почек и печени. Ученые установили, что этот популярный напиток может снижать риск цирроза, рака печени и хронических болезней почек.

