Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:10, 10 декабря 2025Наука и техника

Потребление популярных напитков связали с повышенным риском инсульта

BMJ Case Reports: Употребление энергетиков может повысить риск инсульта
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Stockah / Shutterstock / Fotodom

Чрезмерное употребление энергетических напитков может существенно повысить риск инсульта — к такому выводу пришли британские врачи, чье исследование опубликовано в BMJ Case Reports.

Специалисты описали пациента, который ежедневно выпивал по восемь банок сильных энергетиков. Мужчина, ранее здоровый и физически активный, перенес ишемический инсульт в области таламуса и поступил в больницу с экстремально высоким давлением — 254/150 миллиметров ртутного столба.

В ходе расспроса выяснилось, что его дневная доза кофеина достигала 1200-1300 миллиграммов — втрое выше рекомендуемой верхней границы. После отказа от энергетиков давление нормализовалось, и необходимость в лекарственной терапии отпала, однако чувство онемения слева так и не исчезло полностью даже спустя восемь лет.

Авторы подчеркивают: энергетики редко воспринимаются как фактор сердечно-сосудистого риска, хотя в них сочетаются высокие дозы кофеина, сахара и стимулирующих добавок — гуараны, таурина, женьшеня. По мнению специалистов, эти компоненты могут усиливать действие кофеина и повышать вероятность инсульта, особенно у молодых людей, которые в целом считаются группой низкого риска.

Ранее стало известно, что регулярное употребление кофе связано со снижением риска цирроза, рака печени и хронических болезней почек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Долина 12 лет прятала роскошный дом в Подмосковье. Она не платила за него налог и сэкономила миллион рублей

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    В российском городе диспетчер скорой отказалась отправлять бригаду к человеку без сознания

    Раскрыты даты выпускных в школах в 2026 году

    Северный флот получил первый именной Ка-27М

    Фрагменты тел жертв крушения военного самолета Ан-22 под Иваново начало выносить на берег

    Курица поселилась в подъезде московского дома

    Россияне попали под следствие за организованное в гараже производство

    Эндокринолог назвала скрытую опасность майонеза

    Российская авиакомпания запустила распродажу билетов со скидками

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok