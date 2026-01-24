Энергетическую ситуацию на Украине назвали катастрофической

Глава ДТЭК Тимченко назвал энергетическую ситуацию на Украине катастрофической

Энергетическая ситуация на Украине значительно ухудшилась после серии массированных ударов по энергообъектам, заявил глава Донецкой топливно-энергетической компании (ДТЭК) Максим Тимченко, сообщило Reuters.

По его словам, текущая ситуация «близка к гуманитарной катастрофе». Руководитель добавил, что любое будущее мирное соглашение между Москвой и Киевом должно включать прекращение атак на энергетическую инфраструктуру.

«Люди получают электричество на 3-4 часа, затем перерыв на 10-15 часов. У нас уже несколько недель нет отопления в многоквартирных домах», — подчеркнул он.

Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко назвала регионы республики с наиболее сложной ситуацией в энергетике. Самая опасная обстановка сейчас в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях.