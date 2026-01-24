Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:43, 24 января 2026Бывший СССР

Энергетическую ситуацию на Украине назвали катастрофической

Глава ДТЭК Тимченко назвал энергетическую ситуацию на Украине катастрофической
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Vladyslav Sodel / Reuters

Энергетическая ситуация на Украине значительно ухудшилась после серии массированных ударов по энергообъектам, заявил глава Донецкой топливно-энергетической компании (ДТЭК) Максим Тимченко, сообщило Reuters.

По его словам, текущая ситуация «близка к гуманитарной катастрофе». Руководитель добавил, что любое будущее мирное соглашение между Москвой и Киевом должно включать прекращение атак на энергетическую инфраструктуру.

«Люди получают электричество на 3-4 часа, затем перерыв на 10-15 часов. У нас уже несколько недель нет отопления в многоквартирных домах», — подчеркнул он.

Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко назвала регионы республики с наиболее сложной ситуацией в энергетике. Самая опасная обстановка сейчас в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В российских городах произошел масштабный блэкаут

    «Украина опять попытается всех обмануть». Начались первые при посредничестве США переговоры Москвы и Киева. Что о них говорят

    На руках Трампа появились большие синяки. Они могут быть связаны с загадочной болезнью

    Военный аналитик заявил о самоликвидации Европы

    США назвали ответственных за мир на Украине

    Энергетическую ситуацию на Украине назвали катастрофической

    Раскрыта вызвавшая раздражение у Великобритании инициатива Трампа

    Пентагон оценил военный потенциал России и НАТО

    США назвали Россию угрозой

    Во Франции заявили об оцепенении Европы по теме притязаний США на Гренландию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok