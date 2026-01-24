Реклама

В МИД заявили о готовности России к переговорам с Украиной

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Москва заинтересована в дипломатии и никогда не отказывалась от переговоров с Киевом, рассказал директор Второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы никогда не отказывались от переговоров с Киевом и искренне заинтересованы в решении кризиса политико-дипломатическими методами», — подчеркнул он.

Полищук напомнил, что в основе позиции России лежат озвученные президентом РФ Владимиром Путиным в июне 2024 года принципы.

14 июня 2024 года Путин назвал два условия прекращения огня Российской армией в зоне проведения специальной военной операции (СВО). По его словам, Украина должна начать выводить войска из Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик. Помимо этого, Киев должен официально уведомить об отказе вступления в НАТО. Украинская сторона их не приняла.

