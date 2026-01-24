На Дальнем Востоке из-за схода вагонов приостановили движение поездов

В Хабаровском крае из-за схода вагонов приостановили движение поездов

В Хабаровском крае с рельсов сошло 20 вагонов грузового поезда с углем. В результате было приостановлено движение поездов в обоих направлениях. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России.

Инцидент произошел на станции Корфовская Дальневосточной железной дороги. Сойдя с рельсов, вагоны опрокинулись. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ («нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение по неосторожности крупного ущерба»).

«Размер ущерба составил более 1 миллиона рублей. Пострадавших нет», — говорится в сообщении. Хабаровская транспортная прокуратура начала проверку.

В начале января в Амурской области 35 вагонов грузового поезда сошли с рельсов.