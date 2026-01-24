РИА Новости: ВСУ отказались от финансирования батальона подготовки снайперов

Финансирование учебного батальона в Черниговской области на Украине, который готовил снайперов Вооруженных сил Украины (ВСУ), прекратили из-за дефицита бюджета. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник в российских силовых структурах рассказал, что в 180-й отдельный учебный батальон сил территориальной обороны ВСУ «Север» довели данные, что из-за дефицита бюджета Черниговская военная администрация прекратила финансирование этого подразделения ВСУ.

При этом известно, что дефицит бюджета превысил 60 миллионов гривен — более 1,3 миллиона долларов. Глава администрации пообещал военным пересмотреть решение о финансировании батальона в этом году.

«Данная информация активно обсуждается в закрытых телеграм-чатах офицерами подразделения, которые опасаются сокращения денежного довольствия до минимального уровня», — заключил информатор агентства.

Ранее российские войска уничтожили группу офицеров элитного батальона ВСУ. Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский.