Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:13, 24 января 2026Бывший СССР

На Украине прекратили финансировать батальон подготовки снайперов

РИА Новости: ВСУ отказались от финансирования батальона подготовки снайперов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Финансирование учебного батальона в Черниговской области на Украине, который готовил снайперов Вооруженных сил Украины (ВСУ), прекратили из-за дефицита бюджета. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник в российских силовых структурах рассказал, что в 180-й отдельный учебный батальон сил территориальной обороны ВСУ «Север» довели данные, что из-за дефицита бюджета Черниговская военная администрация прекратила финансирование этого подразделения ВСУ.

Материалы по теме:
«Это первые ласточки войн будущего» Как гражданские беспилотники меняют ход боевых действий в Донбассе
«Это первые ласточки войн будущего»Как гражданские беспилотники меняют ход боевых действий в Донбассе
16 января 2023
«Украинцы тоже делают ошибки» Российский офицер — о боях в Херсонской области и контрнаступлении украинской армии
«Украинцы тоже делают ошибки»Российский офицер — о боях в Херсонской области и контрнаступлении украинской армии
13 сентября 2022
«Нашу работу считали забавой умалишенных» Как в Донбассе решили создать новый вид войск для борьбы с украинскими дронами
«Нашу работу считали забавой умалишенных»Как в Донбассе решили создать новый вид войск для борьбы с украинскими дронами
1 декабря 2022

При этом известно, что дефицит бюджета превысил 60 миллионов гривен — более 1,3 миллиона долларов. Глава администрации пообещал военным пересмотреть решение о финансировании батальона в этом году.

«Данная информация активно обсуждается в закрытых телеграм-чатах офицерами подразделения, которые опасаются сокращения денежного довольствия до минимального уровня», — заключил информатор агентства.

Ранее российские войска уничтожили группу офицеров элитного батальона ВСУ. Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны первые детали переговоров России, Украины и США в ОАЭ. Зеленский раскрыл ключевой вопрос встречи

    «Украина опять попытается всех обмануть». Начались первые при посредничестве США переговоры Москвы и Киева. Что о них говорят

    На руках Трампа появились большие синяки. Они могут быть связаны с загадочной болезнью

    В пиццериях рядом с Пентагоном вновь зафиксировали повышенный спрос на доставку

    На Украине прекратили финансировать батальон подготовки снайперов

    В Израиле допустили военный удар США по Ирану

    В российском регионе ввели режим повышенной готовности

    Зеленский обновил состав ставки верховного главнокомандующего

    Трампа попросили изменить формат работы Совета мира

    Украине предрекли негативный и еще более негативный варианты развития событий

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok