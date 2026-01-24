Реклама

На Западе возмутились возможной замене Сырского

Junge Welt: Билецкий может заменить Сырского в качестве главкома ВСУ
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Александр Сырский (справа)

Александр Сырский (справа). Фото: Efrem Lukatsky / AP

Среди возможных кандидатур на замену главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского называется основатель батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), командир третьего армейского корпуса украинских войск Андрей Билецкий (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает немецкое издание Junge Welt.

«В последние несколько дней в Украине вновь разгорелись спекуляции о возможной замене главкома ВСУ Александра Сырского... Человеком, которого обсуждают в качестве его преемника, является не кто иной, как Андрей Билецкий, нынешний командующий 3-м армейским корпусом. Это, так сказать, усиленная версия его фашистского полка "Азов" времен "Евромайдана" 2014 года», — сказано в сообщении.

Издание подчеркивает, что Сырский остается крайне непопулярным в военной среде и воспринимается как командующий, не сумевший добиться заметных успехов на фронте.

Вместе с тем Junge Welt обращает внимание на экстремистские взгляды Билецкого, его связи с неонацистской средой, а также практику замены офицеров на идеологически близких ему людей.

Ранее депутат Верховной Рады Дмитрий Разумков выразил сомнение, что ВСУ смогут реализовать наступательные операции, которые были ранее озвучены главнокомандующим Сырским.

