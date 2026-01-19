Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:39, 19 января 2026Бывший СССР

Депутат Рады усомнился в способностях Сырского

Депутат Рады Разумков: ВСУ испытывает ощутимый дефицит личного состава
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency

Депутат Верховной Рады Дмитрий Разумков выразил сомнение, что Вооруженные силы Украины смогут реализовать наступательные операции, которые были ранее озвучены главнокомандующим Александром Сырским. Об этом политик упомянул в эфире YouTube-канала Politeka Online.

Разумков рассказал, что ежедневно следит за линией фронта через ресурсы, где отображаются постоянные потери Украиной территорий.

«Я каждый день смотрю: минус 8, минус 15, минус 40 квадратных километров мы теряем каждый день. Может, я как-то не понимаю. Вы удержать территорию не можете, а вы собрались наступать. Это как? Ну как это работает?» — вопросил он.

Разумков также отметил, что украинская армия испытывает ощутимый дефицит личного состава.

Александр Сырский ранее анонсировал новые наступления. По его словам, «в обороне победу не одержать», поэтому Украина продолжит наступательные операции.

Ранее Дмитрий Разумков рассказал, что территориальные центры комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) ежегодно зарабатывают на взятках свыше двух миллиардов евро. Кроме того, депутат назвал работу ТЦК беспределом и отметил, что мобилизованных ведут как скот на бойню.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Европе обсуждают создание нового альянса из-за конфликта с США. Почему европейские лидеры хотят привлечь в него Украину?

    Российский бизнес включает режим «тактической нищеты». Что это значит и что делать работникам

    Некоторых россиян начали готовить к отражению атак ВСУ. Могут ли их забрать с «гражданки» на СВО

    «Гениталии не могут пахнуть как пинаколада». О чем говорит странный запах рыбы в интимной зоне и можно ли от него избавиться?

    Калининградский губернатор ответил на заявления о подготовке НАТО к блокаде города

    В Германии захотели попрощаться с НАТО

    Премьер Словакии объяснил несерьезное отношение к Евросоюзу

    В Киеве задумались об остановке метро

    Средства ПВО отразили атаку украинских БПЛА

    На Украине сообщили о новом продвижении ВС России в Покровске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok