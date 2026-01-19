Депутат Рады усомнился в способностях Сырского

Депутат Рады Разумков: ВСУ испытывает ощутимый дефицит личного состава

Депутат Верховной Рады Дмитрий Разумков выразил сомнение, что Вооруженные силы Украины смогут реализовать наступательные операции, которые были ранее озвучены главнокомандующим Александром Сырским. Об этом политик упомянул в эфире YouTube-канала Politeka Online.

Разумков рассказал, что ежедневно следит за линией фронта через ресурсы, где отображаются постоянные потери Украиной территорий.

«Я каждый день смотрю: минус 8, минус 15, минус 40 квадратных километров мы теряем каждый день. Может, я как-то не понимаю. Вы удержать территорию не можете, а вы собрались наступать. Это как? Ну как это работает?» — вопросил он.

Разумков также отметил, что украинская армия испытывает ощутимый дефицит личного состава.

Александр Сырский ранее анонсировал новые наступления. По его словам, «в обороне победу не одержать», поэтому Украина продолжит наступательные операции.

Ранее Дмитрий Разумков рассказал, что территориальные центры комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) ежегодно зарабатывают на взятках свыше двух миллиардов евро. Кроме того, депутат назвал работу ТЦК беспределом и отметил, что мобилизованных ведут как скот на бойню.