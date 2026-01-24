Находившаяся с подростком в Красноярске девушка оказалась жертвой мошенников

В Красноярске задержали находившуюся с подростком 18-летнюю девушку из Сургута

В Красноярске задержана находившаяся с подростком 18-летняя девушка из Сургута. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По словам пресс-секретаря регионального управления СК Юлии Арбузовой, девушке поступил звонок от неизвестных, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. Они рассказали, что ее аккаунт на «Госуслугах» взломан, и теперь она должна приехать в Красноярск и выполнять их указания. Аналогичный звонок поступил и подростку. Злоумышленники запугали его, рассказав о некой угрозе.

Ранее сообщалось, что она вместе с мальчиком взламывала сейфы его отца.