22:20, 24 января 2026

Президент Румынии рассказал о серьезной проблеме на Украине

Президент Румынии Дан осудил решение Киева о закрытии лицеев с румынским языком
Марина Совина
Фото: Gabriel Petrescu / Globallookpress.com

Президент Румынии Никушор Дан раскритиковал решение властей Украины о закрытии лицеев с преподаванием на румынском языке. Его слова приводит агентство Agerpres.

«Проблема школ на Украине с преподаванием на румынском языке серьезная и не решена, и мы будем добиваться, чтобы права румынской общины были полностью соблюдены», — сказал глава государства.

Он выразил надежду на конструктивный диалог с Киевом, а также напомнил об обязательствах Украины в сфере защиты прав национальных меньшинств.

Ранее телеканал Digi24 сообщил о решении украинских властей закрыть 16 лицеев с обучением на румынском языке в Черновицкой области к началу 2027 года. Уточнялось, что из 20 лицеев планируется оставить только четыре.

