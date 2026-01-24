Прошлая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы

Синоптик Позднякова: Прошлая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы

Прошлая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы. Ночью на субботу температура в городе опустилась до минус 17 градусов, а в Подмосковье термометры показывали до минус 28 градусов. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в Telegram.

Низкая температура связана с западным отрогом Сибирского антициклона. «На ВДНХ минимальная температура воздуха составила минус 17,4 градуса, на территории Новой Москвы воздух остывал до минус 23 градусов», — пишет она.

Позднякова отметила, что ядра холода в Подмосковье находились на западе (Можайск — минус 25,6 градуса), на юге (Коломна — минус 25,3 градуса) и на востоке (Черусти — минус 28,2 градуса). Это связано с конфигурацией гребня антициклона.

В воскресенье над Верхней Волгой сформируется самостоятельный центр высокого давления, поэтому распределения ядер холода и их интенсивность в столичном регионе может измениться.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что волна холодов в столице быстро сойдет на нет.