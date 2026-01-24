Раскрыта вызвавшая раздражение у Великобритании инициатива Трампа

Посол Келин: Власти Британии раздражает идея Трампа о создании Совета мира

Инициатива президента США Дональда Трампа о создании Совета мира вызвала раздражение у властей Великобритании. Это связано с тем, что в Лондоне почувствовали наступление нового миропорядка. Об этом заявил посол России в королевстве Андрей Келин в эфире телеканала «Россия 24».

«Идея создания "Совета мира" вызвала здесь сильное раздражение. [Премьер Британии Кир] Стармер фактически отказался в ней участвовать», — отметил дипломат, подчеркнув, что новый миропорядок будет базироваться на правилах, к которым ни Запад, ни Лондон не привыкли.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони попросила Трампа изменить формат работы Совета мира.