Раскрыты итоги возобновленных поисков пропавшего 11 лет назад самолета

РИА: Новый этап поисков рейса MH370 не принес результатов

Новый этап поисков пропавшего в 2014 году самолета Boeing 777 рейса MH370 в южной части Индийского океана не принес значимых результатов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет, направленный родственникам пассажиров.

«В целом, несмотря на постоянное использование автономных подводных аппаратов и значительный объем обследованной территории, на данный момент не было выявлено никаких существенных открытий или убедительных результатов», — сказано в сообщении.

Судно Armada 86 05, принадлежащее британо-американской компании Ocean Infinity, с 6 по 15 января обследовало около 7,2 тысячи квадратных километров морского дна, после чего этап работ был продлен до 24 января.

Ранее американская компания Ocean Infinity подтвердила возобновление поисков пропавшего 11 лет назад гражданского самолета Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH370 из столицы Малайзии в Пекин.

Рейс MH370 авиакомпании Malaysia Airlines, 8 марта 2014 года направлявшийся по маршруту Куала-Лумпур — Пекин, исчез в небе над Южно-Китайским морем через 40 минут после взлета. На его борту находились 239 человек. Причины происшествия неизвестны. По одной из версий лайнер потерпел крушение в южной части Индийского океана. Все пассажиры и члены экипажа официально числятся погибшими.