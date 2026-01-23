Россиянин совершил поджог за криптовалюту и забыл пароль от своего кошелька

Пермяк поджег будку за крипту, но забыл пароль и не смог вывести деньги

Житель Перми по указке незнакомца поджег щитовую будку, в которой была расположена базовая станция оператора сотовой связи. За это ему пообещали 30 тысяч рублей в криптовалюте. После совершения преступления мужчина действительно получил вознаграждение, однако забыл пароль от криптокошелька и не смог вывести деньги. Об этом сообщает краевой главк МВД.

Инцидент произошел 21 января — тогда в полицию поступило сообщение о возгорании щитовой будки. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они установили, что причиной возгорания стал поджог. В скором времени подозреваемый был задержан — им оказался ранее не судимый 29-летний мужчина.

«Подозреваемый раскаялся в содеянном и рассказал, что действовал по указке незнакомца, который связался с ним в мессенджере и предложил выполнить криминальное задание за 30 тысяч рублей. Поджог совершил при помощи спичек и бензина, а свои действия фиксировал на камеру мобильного телефона», — говорится в сообщении.

Когда мужчина отправил видеоотчет «заказчику», средства действительно поступили на его счет, но вывести их не получилось, так как пароль от кошелька был утерян. Сейчас подозреваемый задержан. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Орле местному жителю дали 14 лет за поджог вышек сотовой связи.