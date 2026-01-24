Реклама

Российская тревел-блогерша назвала лучший месяц для отдыха в Турции

Алина Черненко

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Российская путешественница Саша Коновалова назвала лучший месяц для комфортного отдыха в Турции. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

«Мой любимый месяц в Турции — октябрь. Теплое море, никакой изнуряющей жары (хотя могут быть отклонения и в сторону тепла, и в сторону холода)», — пояснила она.

Россиянка рассказала, что в декабре и январе воздух в этой курортной стране обычно прогревается до 18 градусов, а вода в море — до 20 градусов. С конца января до середины марта на юге Турции в среднем плюс 15 градусов, а потепление начинается с середины марта. Уже к апрелю температура обычно превышает 20 градусов, добавила Коновалова.

В мае с каждым днем становится все теплее — средняя температура уже плюс 25 градусов. Пик жары, по ее словам, приходится на июль и август. «Даже в тени и по ночам может быть плюс 32, на солнце — плюс 45. Море не теплое, оно уже горячее», — предупредила автор публикации.

Путешественница также отметила, что самый холодный курорт средиземноморского побережья Турции — Кемер, а самый теплый — Аланья.

Ранее эта же тревел-блогерша раскрыла разницу между отелями «для русских» и «для немцев» в Турции. В первые набирают русскоговорящих сотрудников и корректирует блюда на «шведском столе».

