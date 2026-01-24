Столичных водителей призвали быть внимательнее из-за тумана

Дептранс Москвы призвал водителей быть внимательными из-за плохой видимости

Департамент транспорта Москвы призвал водителей быть особенно внимательными из-за плохой видимости на дорогах. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Департамент сообщил, что в ближайшие часы в столице местами ожидается туман. Видимость может упасть до 100-500 метров.

Ведомство напомнило, что водителям следует включать противотуманные фары и не пользоваться дальним светом фар совместно с ближним.

«Просим водителей быть внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим, не совершать резких маневров. Не отвлекайтесь на телефон во время движения», — говорится в сообщении.

