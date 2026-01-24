Миллер: Европа убивает себя регулированием энергетики

Европа медленно убивает себя ошибочными решениями во внутренней политике. Об этом рассказал замглавы аппарата Белого дома Стивен Миллер, передает РИА Новости.

«Европа медленно убивает себя, душа энергетику регулированием, делая себя зависимой от неэффективной "зеленой" энергии и зарубежных стран», — сказал он, комментируя выступление президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По его словам, Европа наносит себе ущерб безумной миграционной политикой и отсутствием инвестиций в собственные вооруженные силы. Миллер подчеркнул, что Европа годами полагалась на субсидирование обороны со стороны Вашингтона.

