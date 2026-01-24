Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:38, 24 января 2026Мир

В Белом доме рассказали о самоубийстве Европы

Миллер: Европа убивает себя регулированием энергетики
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
Стивен Миллер

Стивен Миллер. Фото: Evan Vucci / AP

Европа медленно убивает себя ошибочными решениями во внутренней политике. Об этом рассказал замглавы аппарата Белого дома Стивен Миллер, передает РИА Новости.

«Европа медленно убивает себя, душа энергетику регулированием, делая себя зависимой от неэффективной "зеленой" энергии и зарубежных стран», — сказал он, комментируя выступление президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По его словам, Европа наносит себе ущерб безумной миграционной политикой и отсутствием инвестиций в собственные вооруженные силы. Миллер подчеркнул, что Европа годами полагалась на субсидирование обороны со стороны Вашингтона.

Ранее в январе Миллер поставил под сомнение право Копенгагена на владение Гренландией. Он отметил, что Дания — это крошечная страна со скромной армией, которая не способна защитить Гренландию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Белом доме рассказали о самоубийстве Европы

    В России готовят новую армию. Будущих бойцов обучают уже в школах

    «Украина станет частью России, когда придет Восьмой». Главные предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    На Западе заявили об отсутствии компромисса на переговорах по Украине в ОАЭ

    На Западе объяснили обвинения Зеленского в адрес Европы

    В России высказались об ожиданиях от второго дня переговоров по Украине в ОАЭ

    Трампу предрекли попадание в учебники из-за Гренландии

    Россиян предупредили об опасности сочетания алкоголя с одним популярным напитком

    Делегацию США на переговорах по Украине в ОАЭ оценили

    Женщина из Уфы перепутала наушник AirPods с таблетками и проглотила его

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok