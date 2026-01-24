CNN: В Европе признали создание новой реальности Трампом из-за Гренландии

Поведение Дональда Трампа в отношении Гренландии показало, что нормы мирового порядка отброшены в сторону, а трансатлантическое доверие с Европой совсем исчезло. Об этом пишет CNN со ссылкой на неназванного европейского чиновника

Спикер заявил, что это новая реальность, которая была создана. По его словам, это «реальность, которая очень часто бывает нестабильной».

Ранее замглавы аппарата Белого дома Стивен Миллер заявил, что Европа медленно убивает саму себя.

Европейские политики допускают, что президент США Дональд Трамп снова начнет озвучивать угрозы в адрес Гренландии.