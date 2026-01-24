Миллер заявил, что Европа убивает себя из-за регулирования энергетики

Европа медленно убивает саму себя. С таким заявлением выступил замглавы аппарата Белого дома Стивен Миллер, комментируя резкие высказывания президента США Дональда Трампа в адрес европейских стран на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Европа медленно убивает себя, душа энергетику регулированием, делая себя зависимой от неэффективной "зеленой" энергии и зарубежных стран», — заявил Миллер в эфире Fox News.

По его словам, Европа наносит себе ущерб безумной миграционной политикой и отсутствием инвестиций в собственные вооруженные силы. Миллер подчеркнул, что Европа годами полагалась на субсидирование обороны со стороны Вашингтона.

Президент США Дональд Трамп принял участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе President Trump Attends World Economic Forum In Davos. Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Трамп со сцены Давоса раскритиковал Европу

Ранее президент США Дональд Трамп начал речь на форуме в Давосе, раскритиковав Европу и назвав континент проблемным.

«Я хочу, чтобы Европа чувствовала себя хорошо, но я думаю, что она движется в неправильном направлении. За последнее десятилетие Европа стала проблемным континентом», — сказал политик.

В начале своей речи президент США подчеркнул, что рад оказаться в прекрасном Давосе и выступить перед столькими уважаемыми лидерами бизнеса, «столькими друзьями и лишь немногими врагами».

До этого Трамп раскритиковал действия Европы в вопросе Украины. Он заявил, что Европа занимается только разговорами об Украине, но ничего не делает для урегулирования конфликта. «Мы говорим об Украине. Они говорят, но ничего не производят. А война все продолжается и продолжается», — сказал он.

Также Трамп заявлял, что Европа не может вести борьбу с Россией и одновременно закупать ее энергоносители. Американский лидер назвал это «позором». «Европа должна начать действовать, они не должны делать того, что делают. Они покупают нефть и газ у России, пока ведут борьбу с Россией. Это позор для них», — сказал он.

Мигранты собираются возле терминала Евротоннеля в Кокелле 30 июля 2015 года в Кале, Франция Фото: Rob Stothard / Getty Images

Военный аналитик заявил о самоликвидации Европы

Американский военный аналитик Андрей Мартьянов заявлял, что Россия не пытается нанести поражение Европе. По его мнению, последняя самоликвидируется.

Он отметил, что европейские страны уничтожают себя сами. «Одна из главных стратегических хитростей заключается в том, чтобы не мешать противнику, пока он совершает ошибку», — подчеркнул он.

Эксперт указал, что с представителями Западной Европы невозможно говорить, так как «большинство из них ненавидят русских».

Он добавил: боевые действия на Украине показали, что западное оружие не может противостоять российским ударным системам.

Профессор Чикагского университета Джеффри Сакс также заявил, что Европе следует попытаться восстановить отношения с Россией, поскольку США отказались от Украины. «А еще Европа должна понять, что ей нужно вести дипломатические переговоры с Россией», — призвал он.

В Евросоюзе пообещали запомнить пренебрежительное отношение Трампа

Даже в том случае, если кризис вокруг Гренландии разрешится, чиновники в Евросоюзе запомнят пренебрежительное отношение американского лидера Дональда Трампа к ним, написала ранее газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника.

«Теперь мы видим закономерность в его отношениях с нами... Он относится к нам с пренебрежением. И даже если этот кризис будет разрешен, мы это запомним», — сказал собеседник издания.

При этом он утвердительно ответил на вопрос о том, почувствовал ли он облегчение, когда Трамп отказался от угрозы военных действий в Гренландии.