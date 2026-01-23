Реклама

В ЕС пообещали запомнить пренебрежительное отношение Трампа

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Даже в том случае, если кризис вокруг Гренландии разрешится, чиновники в Евросоюзе (ЕС) запомнят пренебрежительное отношение американского лидера Дональда Трампа к ним. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника.

«Теперь мы видим закономерность в его отношениях с нами... Он относится к нам с пренебрежением. И даже если этот кризис будет разрешен, мы это запомним», — сказал собеседник издания. При этом он утвердительно ответил на вопрос о том, почувствовал ли он облегчение, когда Трамп отказался от угрозы военных действий в Гренландии.

Ранее экс-глава МИД Дании Йеппе Кофод заявил, что Европе нужно играть в силовую игру против Трампа.

