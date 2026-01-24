Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:46, 24 января 2026Мир

В Германии раскрыли подозреваемого в закупке боеприпасов для ХАМАС

В Германии по подозрению в закупке боеприпасов для ХАМАС поймали уроженца Ливана
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Hatem Khaled / Reuters

В Германии задержали уроженца Ливана, подозреваемого в закупке боеприпасов для палестинской исламистской группировкой ХАМАС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру ФРГ.

По данным немецких правоохранителей, задержанный — Мохаммад С. Его поймали вечером 23 января на основании ордера на арест, который выдал следственный судья Федерального суда Германии. Это произошло при его въезде из Бейрута в аэропорт Берлин-Бранденбург (BER).

Фигуранта подозревают в членстве ХАМАС. Его доставят к следственному судье Федерального суда Германии, где будет принято решение об аресте мужчины.

По данным правоохранителей, в августе мужчина купил 300 патронов во время подготовки террористических актов палестинской исламской группировкой в отношении израильских или еврейских объектов, расположенных в Германии и Европе.

Ранее сообщалось, что в Берлине задержали женщину с гражданством Германии и Украины по подозрению в шпионаже для России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Медленно убивает себя». В Белом доме резко раскритиковали политику Европы

    В России готовят новую армию. Будущих бойцов обучают уже в школах

    «Украина станет частью России, когда придет Восьмой». Главные предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    С фермы в Ленобласти сбежал страус

    В Европе признали создание новой реальности Трампом из-за Гренландии

    Зеленский прокомментировал переговоры по Украине в Абу-Даби

    Трамп раскрыл правду о секретном оружии при похищении Мадуро

    Раскрыты детали контактов России и Украины на переговорах в Абу-Даби

    Раскрыт документ ЕС об отправке войск на Украину

    Роднина оценила ее сравнение с Валиевой фразой «мы в разных весовых категориях»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok