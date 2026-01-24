В Германии раскрыли подозреваемого в закупке боеприпасов для ХАМАС

В Германии по подозрению в закупке боеприпасов для ХАМАС поймали уроженца Ливана

В Германии задержали уроженца Ливана, подозреваемого в закупке боеприпасов для палестинской исламистской группировкой ХАМАС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру ФРГ.

По данным немецких правоохранителей, задержанный — Мохаммад С. Его поймали вечером 23 января на основании ордера на арест, который выдал следственный судья Федерального суда Германии. Это произошло при его въезде из Бейрута в аэропорт Берлин-Бранденбург (BER).

Фигуранта подозревают в членстве ХАМАС. Его доставят к следственному судье Федерального суда Германии, где будет принято решение об аресте мужчины.

По данным правоохранителей, в августе мужчина купил 300 патронов во время подготовки террористических актов палестинской исламской группировкой в отношении израильских или еврейских объектов, расположенных в Германии и Европе.

