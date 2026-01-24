Реклама

23:50, 24 января 2026Бывший СССР

В Краматорске после прилета пропал свет

Рожин: В Краматорске после ракетного прилета пропал свет
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Maksym Kishka / Reuters

В подконтрольном Киеву Краматорске Донецкой народной республики (ДНР) после ракетного прилета пропал свет. Об этом сообщил военблогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

Предварительно, под удар попала городская подстанция. После этого в части Краматорска пропал свет.

«Можно обратить внимание, что в последние месяцы все чаще прилеты приводят именно к массовым отключениям света», — отметил Рожин.

Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что на всей территории Украины возможен тотальный блэкаут в случае ударов по критической энергетической инфраструктуре. «Последствия могут быть крайне серьезными: речь идет о почти полном отключении электроэнергии в стране», — указала она.

