МИД России: Киев осуществляет серию умышленных провокаций в период переговоров

Украина проводит серию умышленных провокаций во время переговоров в Абу-Даби, и атака здания поликлиники в Каховке стала тому очередным примером. Об этом в субботу, 24 января, в своем Telegram-канале заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

О том, что поликлиника Каховской центральной районной больницы в Херсонской области подверглась артиллерийскому удару Вооруженных сил Украины (ВСУ) стало известно 24 января.

«Это еще одна атака по медикам в Херсонской области. Очень похоже на серию умышленных провокаций, реализуемых киевским режимом в период переговоров. У Зеленского слова очень сильно отличаются от дел!» — написал дипломат.

Ранее 24 января сообщалось, что в Херсонской области ВСУ совершили нападение на машину скорой помощи, которая пыталась попасть к тяжелобольному. Как сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, все члены медицинской бригады погибли.