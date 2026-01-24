Реклама

15:38, 24 января 2026Мир

В МИД России заявили о попытках ЕС и Киева подменить ключевые условия урегулирования

МИД России: Киев и ЕС пытаются подменить ключевые вопросы урегулирования
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Киев и страны Европейского Союза (ЕС) предпринимаю попытки подменить ключевые вопросы урегулирования, касающиеся территориальных вопросов и первопричин кризиса. Об этом заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, сообщает в субботу, 24 января, РИА Новости.

По его совам, вместо проработки этих вопросов они предпочитают заниматься «обсуждением различных аспектов постконфликтного обустройства, включая гарантии безопасности и экономического восстановления.

«Украинцы и европейцы должны перестать ставить телегу впереди лошади, что препятствует урегулированию», — подчеркнул дипломат.

Ранее своими ожиданиями от второго дня переговоров делегаций России, США и Украины в Абу-Даби в беседе с «Лентой.ру» поделился сенатор Владимир Джабаров. По его словам, судя по составу участников делегаций, прежде всего обсуждаются территориальные вопросы.

