В московской квартире нашли удушенного в воде ребенка

В Москве в квартире на Братеевской нашли удушенного в воде ребенка

В московской квартире, расположенной в доме на Братеевской улице, найден утопленный в воде ребенок. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре города.

По данным правоохранителей, найден мальчик 2020 года рождения с признаками механической асфиксии в результате утопления в воде.

По предварительной информации, его мать — женщина 1980 года рождения, — рассказала, что это она причинила ребенку телесные повреждения.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Сейчас на месте работают следователи и криминалисты.

