Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:10, 24 января 2026Силовые структуры

В московской квартире нашли удушенного в воде ребенка

В Москве в квартире на Братеевской нашли удушенного в воде ребенка
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В московской квартире, расположенной в доме на Братеевской улице, найден утопленный в воде ребенок. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре города.

По данным правоохранителей, найден мальчик 2020 года рождения с признаками механической асфиксии в результате утопления в воде.

По предварительной информации, его мать — женщина 1980 года рождения, — рассказала, что это она причинила ребенку телесные повреждения.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Сейчас на месте работают следователи и криминалисты.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге на Шарташе найден неизвестный мужчина с пакетом на голове.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стартовал второй день переговоров по Украине

    В России готовят новую армию. Будущих бойцов обучают уже в школах

    «Украина станет частью России, когда придет Восьмой». Главные предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    Москвичка призналась в жестокой расправе над сыном

    В Москве стало меньше микроквартир

    Россиянка получила ожоги лица после фототерапии

    В Коми умерла вторая пострадавшая в результате взрыва в центре профподготовки МВД

    В московской квартире нашли удушенного в воде ребенка

    В Польше оценили вероятность вступления Украины в ЕС в 2027 году

    Усиление обороны Арктики Евросоюзом объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok