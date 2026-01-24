В московской квартире нашли удушенного в воде ребенка

В московской квартире, расположенной в доме на Братеевской улице, найден утопленный в воде ребенок. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре города.
По данным правоохранителей, найден мальчик 2020 года рождения с признаками механической асфиксии в результате утопления в воде.
По предварительной информации, его мать — женщина 1980 года рождения, — рассказала, что это она причинила ребенку телесные повреждения.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»).
Сейчас на месте работают следователи и криминалисты.
