В Польше оценили вероятность вступления Украины в ЕС в 2027 году

Брудзиньский: Вступление Украины в ЕС в 2027 году — маловероятно

Маловероятно, что Украина станет членом Европейского союза (ЕС) в 2027 году. Об этом заяввил вице-председатель крупнейшей польской оппозиционной партии «Право и справедливост»ь Якуб Брудзиньский, передает радиостанция RFM.

«Наблюдая за происходящим на Украине, мне кажется это крайне малоправдоподобным. Украина, чтобы вступить в ЕС, должна соответствовать определенным стандартам и выполнять определенные условия», — сказал он.

Депутат также подчеркнул, что в текущей ситуации членство Украины в ЕС не отвечает интересам Польши.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал, что не позволит Украине вступить в Евросоюз (ЕС). «В ближайшие 100 лет в Венгрии не будет парламента, который проголосовал бы за вступление украинцев в Европейский союз», — подчеркнул глава правительства.